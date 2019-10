Saint-Denis : de la drogue et des armes découvertes dans le faux plafond d'une maison de quartier

Après la découverte de drogue et d'armes dans le faux plafond à l'Espace De Geyter à Saint-Denis, la mairie va porter plainte. Une enquête administrative est en cours.

Une arme de poing, une carabine, des seringues et une petite dose d'héroïne ont été retrouvées mardi 8 octobre, cachées dans le faux plafond de l'Espace De Geyter, une maison de quartier située à Saint-Denis (93) et qui accueille chaque jour des adolescents, a appris vendredi 26 octobre France Bleu Paris.

Le sac où se trouvaient la drogue et les armes a été découvert par un technicien appelé par la ville pour un diagnostic amiante prévu depuis longtemps, devant les animateurs qui étaient en pause déjeuner. Pour l'instant, aucun d'entre eux n'est mis en cause, ni suspendu.

La mairie va porter plainte

On ne sait toujours pas à qui appartient ce sac et depuis quand il était caché dans le faux plafond. Une enquête administrative est en cours et la mairie va porter plainte. Le temps de fouiller les lieux, l'Espace De Geyter, situé juste à côté d'une école maternelle, reste fermé.

"Si le problème est connu, la drogue reste un poison qui touche durement la commune de Saint-Denis, précise le site de la mairie. La découverte de drogue, même pour des quantités peu importantes, dans un équipement public, est choquante et grave. Plus que jamais la bataille contre les trafics doit s’intensifier."

Au printemps dernier, un sachet de cannabis avait été découvert dans une école, dans un autre quartier de la ville, après une intrusion dans l'établissement. Depuis, les parents d'élèves se mobilisent chaque jour pour dénoncer le trafic de drogue dans la ville.