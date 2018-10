Normandie : 38 personnes soupçonnées d'appartenir à un vaste réseau de trafic de stupéfiants ont été interpellées

Les forces de l'ordre ont interpellé, mardi, 38 personnes soupçonnées d'appartenir à un réseau de trafic de stupéfiants dans l'Eure, la Seine-Maritime et le Calvados.

38 personnes soupçonnées d'appartenir à un vaste réseau de trafic de stupéfiants ont été interpellées en Seine-Maritime, dans l'Eure et le Calvados, mardi 9 octobre, après une année d'enquête, rapporte France Bleu Normandie, vendredi 12 octobre. Six ont été mis en examen et écrouées.

500 000 euros de bénéfices en six mois

Un Rouennais de 27 ans serait à la tête de ce réseau et aurait deux semi-grossistes sous ses ordres, qui alimentaient les secteurs des Hauts de Rouen, de Pont Audemer et de Saint-Valérie-en-Caux. Le trafic durait depuis au moins deux ans et a fait un bénéfice, dans les six derniers mois, d'environ 500 000 euros.

120 membres des forces de l'ordre ont été mobilisés mardi pour procéder à ces interpellations et ont réalisé de nombreuses perquisitions. Ils ont ainsi trouvé 30 kilos de drogue (cocaïne, héroïne et notamment cannabis), huit armes dont deux de guerre, et saisi cinq voitures.