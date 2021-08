Nord : les douanes françaises saisissent 256 kilos de cocaïne dissimulés dans un conteneur

La Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) a saisi 256 kilos de cocaïne à Loon-Plage (Nord), près du Grand port maritime de Dunkerque, a annoncé le ministre chargé des Comptes publics, mardi 17 août. Dans un communiqué, Olivier Dussopt précise que "la drogue était dissimulée dans un conteneur en provenance des Antilles françaises selon la technique dite du 'rip off', c'est-à-dire placée dans des sacs de sport au sein d'un chargement de marchandises légales et facilement récupérables par les trafiquants lors du débarquement portuaire, avec la complicité des deux dockers". La saisie, effectuée le 3 août, représente "plus de 8,6 millions d'euros sur le marché illicite de revente des stupéfiants".

Les douanes ont saisi 256 kg de cocaïne à Loon-Plage, dans le Nord, le 3 août 2021. (DOUANE FRANCAISE)

Le ministre ajoute que trois individus ont été interpellés le 3 août, "dans le cadre d'une enquête douanière visant le démantèlement d'une organisation criminelle agissant sur le territoire national et spécialisée dans le trafic de cocaïne". Ils ont été présentés le 6 août au parquet de Lille, qui a ouvert une information judiciaire et les a "mis en examen pour différentes infractions, dont l’importation de produits stupéfiants en bande organisée".