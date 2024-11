Narcotrafic : une trentaine de personnes, soupçonnées d'être impliquées dans du racket visant des établissements de nuit, interpellées à Marseille

Une trentaine de personnes, soupçonnés d’être impliquées dans des opérations d’extorsion au début de l’été à l’encontre notamment de boîtes de nuits de Marseille, ont été interpellées par la police judiciaire marseillaise en début de semaine, a appris franceinfo de source proche du dossier jeudi 21 novembre. Lundi, 28 personnes ont été arrêtées, âgées majoritairement d’une trentaine d’années, dont certaines ont été extraites de cellule pour être placées en garde à vue par la Brigade de répression du banditisme de Marseille.

Une vingtaine de ces suspects doivent être présentés à un juge d’instruction, qui depuis plusieurs mois enquêtait dans la plus grande discrétion sur une équipe qui, au mois de juin, a cherché à mettre la main sur plusieurs établissements de nuit marseillais. Cette équipe est soupçonnée de faire partie du clan de la "DZ Mafia", principalement connue pour ses activités dans le trafic de drogue et les règlements de compte qui ensanglantent la cité phocéenne.

"On analyse cela comme une possible diversification de l’activité de l’organisation criminelle, qui ne fait plus seulement du stup mais d’autres domaines où il y a de l’argent", commente un enquêteur auprès de franceinfo. "On a frappé fort la DZ", souligne un autre. L’enquête avait été ouverte pour "extorsion en bande organisée". La méthode, décrite par un connaisseur : faire placer ses hommes pour assurer la sécurité de l’établissement, ou encore demander une "dîme" aux propriétaires.

Lors des perquisitions, les policiers de la Division de la criminalité organisée et spécialisée (ex-PJ) ont saisi des armes, dont un fusil d’assaut, ainsi que plusieurs dizaines de milliers d’euros.