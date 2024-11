Les prises des autorités atteignent des sommets : les quantités de cocaïne interceptées dans les eaux françaises ont plus que doublé en un an. Pour comprendre, cap sur la Martinique, dans les Antilles françaises.

Le narcotrafic évolue. La marine nationale traque de petits voiliers dans les eaux françaises, au large de la Martinique (Outre-mer). Les soldats s'entraînent en conditions réelles : une dizaine d'hommes interpellent les supposés trafiquants sur le voilier, tandis que d'autres militaires veillent plus loin sur leurs collègues. A bord, les hommes découvrent de la cocaïne après quelques minutes de recherche.

Des quantités de cocaïne de plus en plus importantes

Des entraînements indispensables, car les quantités de cocaïne à bord ne font qu'augmenter. En mai dernier, lors d'une intervention de l'armée française sur un bateau de pêche en plein océan Atlantique, cinq personnes ont été arrêtées et une tonne et demie de cocaïne a été retrouvée. Trois mois plus tard, en août, un nouveau record : 10 tonnes et demie sont interceptées au large de la Martinique. L'équivalent de l'ensemble des saisies de 2023.

En un an, le bilan a plus que doublé. Déjà 28 tonnes ont été retrouvées depuis janvier 2024. Comment expliquer une telle expansion ? La nouvelle carte du narcotrafic a changé la donne.

