Mulhouse : une fillette de sept ans achetait de la drogue pour sa maman

Les policiers de la brigade anti-criminalité du commissariat de Mulhouse ont arrêté lundi 9 décembre au soir une mère de famille qui avait envoyé sa fille âgée de sept ans acheter du haschich dans un hall d'immeuble.

La scène, rapportée par France Bleu Alsace, s'est déroulée sous les yeux de la brigade anti criminalité de Moulhouse lundi 9 décembre au soir. Alors qu'il menait une opération à proximité d'un hall d'immeuble, l'un des policiers en civil a aperçu une petite fille se faufiler parmi les acheteurs et réclamer "un bout à 10 euros" en tendant son billet. La mère et la grand-mère de la fillette attendaient en fait dans une voiture à proximité. Les policiers les ont interceptées un peu plus loin. La grand-mère, au volant, conduisait sans permis.

L'enfant venait régulièrement

Le policier de la BAC confie à France Bleu n'avoir "jamais vu ça en 25 ans de carrière". Le revendeur, arrêté dans la soirée, a quant a lui affirmé lors de son audition que l'enfant venait régulièrement acheter de la drogue et que lui-même était gêné.

Remises toutes les deux en liberté à l’issue de leur garde à vue au commissariat, la mère est toutefois poursuivie pour provocation de mineur de moins de 15 ans à la détention ou au transport de stupéfiant. La brigade des mineurs a également été alertée pour mener une enquête plus approfondie sur cette famille qui réside dans une caravane près de Mulhouse.