Légalisation du cannabis : "Ça ne réglera pas notre problème de trafic de drogue en France", tranche Grégory Joron, secrétaire général d'un syndicat de police

Pour lutter contre le trafic de stupéfiants en France, faut-il envisager une légalisation du cannabis ? Pour en parler, Grégory Joron, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police-FO, est invité du 19/20 info.

La consommation de cannabis a été légalisée en Allemagne ce lundi 1er avril. En France, le gouvernement multiplie à l'inverse ses opérations comme "place nette XXL" afin de mettre fin au trafic de stupéfiants. La France doit-elle suivre l'exemple Allemand ? "Non, je ne crois pas", assure Grégory Joron, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police-FO. "Nous, on lutte quotidiennement contre les stupéfiants" de tous types, tranche-t-il. Selon lui, le trafic de drogue a évolué ces dernières années. Les points de deal proposent désormais davantage que de la "résine de cannabis" et vendent de nombreuses "drogues de synthèses".

3,5 milliards d'euros de bénéfice à l'économie souterraine

Grégory Joron prend notamment pour exemple la légalisation du cannabis en 2016 dans l'état de la Californie, aux États-Unis. Si la France devait faire de même, "on va donc devoir légaliser et ensuite faire une concurrence à un marché illégal déjà extrêmement installé", souligne le secrétaire général. Selon lui, le trafic de stupéfiant génère 3,5 milliards d'euros de bénéfice pour l'économie souterraine en France. "Je crois que la légalisation, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de tout. Et je crois surtout que ça ne réglera pas notre problème de trafic de drogue en France", conclut-il.