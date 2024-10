Le député LFI Andy Kerbrat "reconnaît" avoir acheté de la drogue à Paris

Andy Kerbrat a reconnu avoir été pris en flagrant délit d'achat de drogue, jeudi 17 octobre, à Paris. Le député de La France insoumise était en possession d'un échantillon de drogue de synthèse, la 3-MMC, lors d'un contrôle de police.

Député de La France insoumise depuis 2022, Andy Kerbrat est aujourd'hui dans la tourmente. Il a reconnu avoir été pris en flagrant délit d'achat de drogue, jeudi 17 octobre, à Paris. Lors d'un contrôle de police, l'élu était en possession d'un échantillon de drogue de synthèse, la 3-MMC, qui est en plein essor en France.

Bruno Retailleau l'a appelé à prendre ses responsabilités

L'affaire interpelle d'autant plus que le député avait réclamé il y a quelques mois sur une chaîne de télévision locale plus de moyens pour la police pour lutter contre le trafic de drogue. Mardi 22 octobre, dans sa circonscription de Nantes (Loire-Atlantique), les habitants affichaient leur surprise. "Quand on est député, on a un devoir d'exemple, surtout vis-à-vis de la jeunesse", estime un homme. Andy Kerbrat doit-il démissionner ? Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, l'a appelé à prendre ses responsabilités.

