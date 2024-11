L'enfant de 5 ans blessé par balles près de Rennes risque une "infirmité permanente" mais son pronostic vital n'est plus engagé

Le procureur de la République d'Ille-et-Vilaine a annoncé jeudi 7 novembre que le pronostic vital de l'enfant de 5 ans gravement blessé par balles à Pacé, fin octobre, n'était plus engagé. "Sa sédation a été très progressivement réduite. Il a pu être extubé et son pronostic vital n’est plus engagé", précise le parquet, qui ajoute que la victime "présentera toutefois très vraisemblablement des séquelles neurologiques et une infirmité permanente est envisagée par le médecin légiste".

Le procureur a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire par le parquet de la JIRS (juridiction interrégionale spécialisée) de Rennes, pour "tentative d’assassinat et association de malfaiteurs en vue de commettre un crime" à Rennes, Pacé et Vézin-le-Coquet. Elle a pour but "d'identifier et interpeler les occupants du véhicule ayant pris en chasse celui de la victime et duquel les coups de feu ont été tirés, ainsi que leurs complices ou coauteurs". L'enquête, confiée au juge d'instruction, est par ailleurs toujours confiée en co-saisine aux services spécialisés de la police et de la gendarmerie nationale.

Le 26 octobre, un enfant de 5 ans a été gravement blessé par balle à Pacé, près de Rennes. La victime a été touchée à la tête "par deux projectiles" lors d'une course poursuite sur fond de trafic de drogue. Le père, de son côté, est sorti indemne de la course-poursuite. Les investigations médico-légales confirmaient deux blessures par balle au crâne.