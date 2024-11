Fusillade à Poitiers : le procureur de la République confirme un règlement de comptes lié au narcotrafic

Dans la soirée du jeudi 31 octobre, une fusillade a éclaté à Poitiers (Vienne). Il s’agirait d’un règlement de compte lié au narcotrafic selon le Procureur de la république

Des traces de sang au pied d’un restaurant témoignent de la violence d’une fusillade à Poitiers dans la soirée du jeudi 31 octobre. Une rixe a éclaté dans la soirée entre deux bandes de jeunes âgés de 14 à 16 ans armés de fusils et d’armes de poing. Quatre d’entre eux sont touchés par balle et écopent de blessures légères, un autre âgé de 15 ans est retrouvé au sol touché par balle à la tête et est entre la vie et la mort.

Un règlement de comptes lié au narcotrafic

Le commerçant ayant appelé les secours décrit l’adolescent comme un jeune sans histoire, une victime collatérale. L’enquête révèle qu’il s’agit d’un règlement de comptes lié au narcotrafic comme l‘a confirmé le procureur de Poitiers. Sur place 11 douilles auraient été retrouvées toutes tirées par une arme semi-automatique. Le tireur présumé est toujours recherché et pourrait rapidement être identifié grâce aux caméras de vidéosurveillance.

