VIDEO. Etats-Unis : la dépendance aux opioïdes ravage le pays

"On s'est habitué à ça depuis cinq ou six ans. Quand j'ai commencé ici, c'était pas si terrible", se remémore Andrew Hoffman, ambulancier en Virginie occidentale. Jadis légaux, les médicaments opioïdes ont été prescrits en masse par des médecins aux Etats-Unis. Une fois qu’ils n’étaient plus aussi faciles d’accès, les consommateurs ont fini par se tourner vers d’autres drogues dangereuses comme l’héroïne. Cela a brisé des familles entières, certains parents ayant enchaîné les overdoses sans parvenir à s'en sortir. Dans certains endroits de l'Etat américain, près de 70% des enfants ont été séparés de parents dépendants et se retrouvent éduqués par leurs grands-parents.



Une société totalement chamboulée

Ce fléau des opioïdes a eu un impact à tous les niveaux de la société. Le chômage a longtemps été très bas. Désormais, des entreprises tentent de donner une seconde chance à ceux qui veulent retrouver une vie normale, loin de leurs addictions. Et des ateliers apprennent à de jeunes enfants comment administrer un spray nasal à des personnes faisant une overdose.

