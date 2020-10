Espagne : saisie record de haschich sur des voiliers

Le bateau des douanes espagnoles fonce vers un voilier. En quelques minutes, ils vont l'arraisonner. Les policiers sautent à bord, sortent leurs armes. En tout, quatre bateaux ont été interceptés entre le 24 et le 28 septembre. À l'intérieur, un peu partout dans les cabines, des tonnes de haschich. "Cette opération a abouti à l'interception de quatre navires avec la coopération de cinq pays et la saisie de 30 tonnes de haschich, la plus importante saisie qu'il n'y ait jamais eu lieu dans notre pays", explique mercredi 30 septembre Anselmo Pestana, représentant du gouvernement espagnol.

Des hommes d'origine bulgare et russe

La drogue saisie est déposée au port de Las Palmas, aux Canaries. Les policiers débarquent neuf hommes des bateaux, des hommes d'origine bulgare et russe. Ces "narco-voiliers" battent drapeaux britanniques, allemands et néerlandais. Pour les enquêteurs, il s'agirait de la plus grande organisation criminelle de trafic de haschich par voie maritime.

