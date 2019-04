Enquête ouverte après une tombola organisée par des dealers de Grenoble sur Snapchat

Des vendeurs de drogue envoyaient des numéros de billets de tombola à leurs clients pour tenter de gagner une console de jeux, afin de les fidéliser.

Le parquet de Grenoble a ouvert une enquête, après la diffusion d'une tombola organisée par des dealers du quartier Mistral sur le réseau social Snapchat, rapporte France Bleu Isère mardi 17 avril.

Les clients qui ont, en plus de leur achat de drogue, reçu un ticket avec un numéro pouvaient remporter une console de jeu, une Playstation 4, avec deux manettes et deux jeux. L'objectif étant de fidéliser la clientèle. Un homme masqué et ganté a procédé au tirage au sort, il y a quelques jours, toujours en direct sur Snapchat.

Les "organisateurs" pas encore identifiés

La plupart des images éphémères du réseau social ont été sauvegardées, via des captures d'écran. Une enquête de police est ouverte pour tenter d'identifier le lieu et les responsables de la vidéo. Éric Vaillant, le procureur de la République de Grenoble dit n'avoir jamais vu cela. "Cela justifie le plan anti-drogue que nous sommes en train de mettre en place à Grenoble. Ces dealers ne doivent pas se croire au-dessus des lois."