ENQUETE FRANCEINFO. "Ici, c’est devenu 'The Walking Dead'" : l’insoluble crise du crack dans le nord-est de Paris

Un autre soir, vers 21h30, les fêtards ont investi la place Stalingrad. Une vingtaine de clients font la queue devant un restaurant en vogue. En attendant qu'une table se libère, l'un d'eux lit le texte affiché au mur. "Stop au marché du crack qui nous met en danger", est-il écrit en grosses lettres rouges, sur cette pétition adressée au préfet et déjà signée plus de 3 000 fois.

La nuit, la cohabitation entre les jeunes branchés qui fréquentent les bars du quartier et les toxicomanes en grande précarité crée des scènes troublantes. "Non ! Ne lui file pas ton briquet", lance le patron d'un restaurant à un client qui voulait dépanner un homme. Trop tard. Le "cracker", dont le pantalon tombant laisse apparaître les fesses nues, s'assoit devant la porte d'un immeuble et allume sa pipe de crack. "Oh non..." soupire le propriétaire du briquet.

Le crack que l’on trouve dans la rue est souvent considéré comme une "drogue du pauvre", à cause de son faible prix et de sa composition parfois douteuse. "Il suffit d'acheter de la coke à laquelle tu ajoutes du bicarbonate de soude ou de l’ammoniaque. Pour faire plus d’argent, certains 'modous' coupent ça avec des cochonneries, comme du Subutex [un substitut de l'héroïne] ou de l’aspirine", raconte sous couvert d'anonymat la compagne d'un modou, dont l'appartement sert régulièrement de fabrique de crack.

Le mélange est ensuite cuit et découpé en petits cubes qui ressemblent à des morceaux de parmesan. Ces "galettes" se négocient entre 15 et 20 euros l'unité, selon leur taille et leur qualité. Un consommateur peut en tirer jusqu'à quatre "kiffs" (quatre doses, quatre bouffées) et ressentir une "défonce" d'environ une demi-heure.

Mais pour les "crackers" les plus dépendants, les effets du "caillou" deviennent fugaces et laissent place à un terrible manque. La "descente" peut rendre paranoïaque, provoquer des crises d’angoisse. Pour y remédier, les toxicomanes les plus précaires font la manche et marchent parfois des dizaines de kilomètres à la recherche d’argent pour acheter de nouvelles doses. Excédés et épuisés, certains deviennent agressifs. "Putain, mais t'es sérieux ! T'as même pas 50 centimes ? Tout le monde me laisse dans la merde", lâche ainsi, menaçant, un mendiant au visage à moitié brûlé et aux doigts sectionnés.

"On n'en peut plus ! Mes clients sont harcelés toute la soirée par des toxicos. C'est devenu 'The Walking Dead' ici", se lamente un tenancier de bar.