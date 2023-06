Drogues : "Ce sont toujours les mêmes personnes qui sont contrôlées, ça crée une stigmatisation", dénonce le Collectif pour une nouvelle politique des drogues

Après les annonces d'Emmanuel Macron sur le paiement immédiat des amendes pour possession de drogue, Marie Debrus, référente à Médecins du Monde, dénonce "l'inefficacité de la politique répressive" en France.

"Ce sont toujours les mêmes personnes, précarisées, racisées, qui sont contrôlées, donc ça crée une stigmatisation", dénonce sur franceinfo lundi 26 juin Marie Debrus, référente réduction des risques liés aux usages de drogues à Médecins du Monde, membre du Collectif pour une nouvelle politique des drogues (CNPD). En réaction à l'annonce d'Emmanuel Macron sur les amendes pour possession ou consommation de cannabis qui "pourront être payées immédiatement", en carte bancaire ou en liquide, le CNPD a publié lundi une pétition sur le site de l'Assemblée nationale demandant la dépénalisation de l'usage des drogues au profit de plus de prévention et d'accompagnement. Le collectif dénonce "l'inefficacité de la politique répressive" en France.

franceinfo : faut-il supprimer les sanctions pour toutes les drogues comme vous le demandez dans la pétition ?

Marie Debrus : Oui, absolument. En fait, les drogues ont chacune leur dangerosité propre. D'ailleurs, si on prend l'alcool qui est actuellement licite, c'est une des drogues les plus dangereuses et c'est documenté par des scientifiques. Ce qui est important, si on veut faire de la prévention, c'est d'informer les personnes, mais certainement pas de cliver et de stigmatiser certaines populations de consommateurs.

Qu'est-ce que les sanctions actuelles enlèvent dans la prévention ?

On caricature des consommateurs. Ce sont toujours les mêmes personnes, précarisées, racisées, qui sont contrôlées donc ça crée une stigmatisation qui amène les personnes à ne plus parler, à ne pas oser parler de leur consommation et finalement à être discriminées dans les services de santé ou autres et de fait, ne pas être correctement prises en charge.

Dépénaliser la consommation, ce ne serait tout de même pas un encouragement à consommer ?

Non, pas du tout. Il s'agit d'être réaliste et de parler avec une information précise, appuyée sur des données scientifiques, qu'il ne s'agit pas de valoriser à outrance l'usage de drogues, comme Monsieur Macron semble le dire ici. Ce n'est absolument pas ça, mais les personnes consomment pour des raisons précises et il faut l'entendre, il n'y a pas d'autre choix. Il faut par contre donner des informations fiables et correctes sur les dangers de la consommation de drogues.