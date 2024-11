Direct Lutte contre le narcotrafic : les ministres Bruno Retailleau et Didier Migaud à Marseille pour annoncer des mesures

Les ministres de l'Intérieur Bruno Retailleau et de la Justice Didier Migaud sont à Marseille, vendredi 8 novembre, pour annoncer des mesures destinées à renforcer la lutte contre le narcotrafic. Les deux hommes ont choisi de dévoiler leur plan contre la criminalité organisée dans la cité phocéenne, théâtre d'une guerre de territoire sanglante entre gangs de narcotrafiquants.

Ils seront reçus par le maire de la ville, Benoît Payan, puis se rendront à la préfecture des Bouches-du-Rhône où ils rencontreront des associations et des familles de victimes d'assassinats liés au trafic de stupéfiants, avant de présenter leurs mesures lors d'une conférence de presse. Suivez notre direct.

Quartiers nord et Baumettes au programme de la visite. Après la préfecture des Bouches-du-Rhône, Bruno Retailleau rencontrera les troupes de police des quartiers nord, tandis que Didier Migaud ira à la prison des Baumettes, et plus tard au tribunal judiciaire de Marseille, où il échangera avec les chefs de cour et de juridiction ainsi qu'avec les personnels de la Juridiction interrégionale spécialisée.

La France à un "point de bascule". Après plusieurs fusillades meurtrières liées aux trafics de drogue, Bruno Retailleau avait jugé, plus tôt, que la France était à un "point de bascule" face au narcotrafic qui, selon lui, menace le pays de "mexicanisation". Il avait promis une "guerre" longue et sans merci contre ces trafics, dont le chiffre d'affaires est estimé entre 3,5 et 6 milliards d'euros par an en France. Le garde des Sceaux, "totalement en phase" avec Bruno Retailleau, a aussi affirmé qu'une "réponse très ferme de l'Etat" était nécessaire.

Une rencontre avec Michel Barnier avant. Les mesures qui seront annoncées ont été passées en revue, jeudi lors d'une rencontre entre les deux ministres et le chef du gouvernement Michel Barnier. Ce dernier a appelé ensuite sur le réseau X à "une mobilisation générale contre la criminalité organisée", devenue "une menace contre les intérêts fondamentaux de la Nation".