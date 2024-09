Crise des opioïdes : la Chine renforce les contrôles sur les produits chimiques utilisés pour fabriquer le fentanyl

Le fentanyl est l’un des dossiers qui provoque de grosses tensions entre Chinois et Américains. Cette puissante drogue de synthèse est à l’origine de plus de 70 000 overdoses chaque année aux États-Unis. Washington soupçonne les trafiquants, notamment mexicains, de s’approvisionner en Chine en produits chimiques qui permettent ensuite de fabriquer le fentanyl.

Après plusieurs années d’échanges houleux sur le sujet, la Chine et les États-Unis semblent avoir trouvé un début de terrain d’entente. La Chine s’est engagée à renforcer ses contrôles sur les produits chimiques mis en cause, Ces mesures entrent en vigueur dimanche 1er septembre et représentent une avancée importante.

Les discussions sur la lutte antidrogue entre Chinois et Américains étaient au point mort depuis plusieurs années, mais le climat s'est détendu en novembre dernier. Xi Jinping et Joe Biden se sont rencontrés en Californie et la question du fentanyl était au cœur des pourparlers. Dans un discours, le président chinois a même évoqué le sort des victimes américaines de cette drogue de synthèse.

Pékin avait promis alors des mesures concrètes, une façon de reconnaître de manière implicite que certains composés chimiques fabriqués légalement en Chine sont potentiellement ensuite détournés par les trafiquants mexicains pour produire le fentanyl.

Après la rencontre entre les dirigeants chinois et américain, les discussions bilatérales se sont poursuivies. Un groupe de travail a été créé au mois de janvier. Le sujet a ensuite été évoqué lors de la visite du secrétaire d’État Anthony Blinken à Pékin, au printemps 2024. Et tout cela a abouti le 6 août dernier avec l’annonce de mesures concrètes par le ministère chinois de la Sécurité publique, qui s'appliquent à partir de dimanche.

Trois principes actifs du fentanyl particulièrement surveillés

Pékin va exercer une surveillance accrue sur la production et la vente de trois produits considérés comme des principes actifs du fentanyl. Il s’agit de vérifier que ces composés chimiques sont bien destinés à l’industrie pharmaceutique et ne vont pas tomber dans les mains de trafiquants. La Maison Blanche parle d’une avancée précieuse, même si, aux États-Unis, certains sont plus sceptiques. Ils laissent entendre que ce train de mesures ne va rien changer parce que les Américains dénoncent depuis plusieurs années les liens entre le régime communiste et les entreprises chinoises qui vendent leurs produits aux trafiquants. La Chine a toujours fermement démenti cette allégation, le pays disposant de l’un des législations antidrogue les plus strictes au monde.