Cocaïne : le trafic en France multiplié par deux

C'est lors d'un contrôle ciblé dans le port du Havre (Seine-Maritime), en scannant un container en provenance d'Amérique du Sud, que les douaniers ont découvert 752 kg de cocaïne. Les saisies de stupéfiants se multiplient, avec des cachettes toujours plus sophistiquées. Quelque 250 kg de cocaïne ont été découverts dans un container de bananes il y a cinq jours à peine, tout comme plus d'une tonne de cannabis dans un double-fond de camion ou dans des fûts remplis de sable. 2017 est une année record, en particulier pour les saisies de cocaïne : 17 tonnes. C'est deux fois plus qu'en 2016.

Un trafic estimé à 3 milliards d'euros en France

Toute cette cocaïne arrive de trois principaux pays producteurs : la Bolivie, le Pérou et la Colombie. En cinq ans, la surface des champs de coca a triplé dans ces pays. L'une des raisons : avant 2013, les policiers arrosaient par les airs les plantations avec du glyphosate pour les éradiquer. À cause des risques sanitaires, ils ont arrêté cette méthode et arrachent les pieds un à un. Alors, le trafic ne cesse d'augmenter, notamment vers la France, par bateau, ou encore par avion, via les Caraïbes et la Guyane. Les trafiquants français ont flairé le bon filon. Au total, en France, le trafic de stupéfiants pèserait plus de 3 milliards d'euros aujourd'hui.

Le JT

Les autres sujets du JT