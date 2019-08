Cigarettes empoisonnées à Roanne : des jeunes ont-ils été victimes d'un poison ?

Un square de Roanne, dans la Loire, et d'autres rues de la ville, ont-ils été le théâtre d'agressions encore jamais observées en France métropolitaine ? Entre samedi 27 et mardi 30 juillet, six jeunes disent avoir été abordés par des individus leur proposant des cigarettes aux effets dévastateurs.

Incapable de discernement

"Après même pas 10 secondes, ma vue commençait à se voiler. Ensuite j'ai un black-out et genre je mangeais des cailloux et j'étais très violent. Les médecins ont dit qu'avec mon état j'aurais pu tuer quelqu'un", témoigne un jeune homme victime des cigarettes en question. Incapable de discernement, le jeune homme raconte avoir été dépouillé de son téléphone portable. Sa mère est arrivée peu après les secours : "Il était dans un état second, il ne m’a pas reconnu. Il avait les deux mains attachées dans le dos avec des menottes parce que la police municipale et les pompiers n'ont pas pu le maîtriser"; affirme-t-elle.

Le JT

Les autres sujets du JT