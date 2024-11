À Montélimar, capitale du nougat, le trafic de drogue empoisonne la vie des habitants

Dans la Drôme, la ville paisible de Montélimar connaît une implantation du trafic de drogue, avec des réseaux qui ne cessent de s'étendre. Les habitants sont excédés.

Montélimar, dans la Drôme, est une ville moyenne connue pour son nougat, généralement loin de la grande délinquance et de la Une des journaux. Le trafic de drogue y est pourtant implanté dans plusieurs quartiers, avec des réseaux de plus en plus organisés.

La vidéosurveillance renforcée par le maire

Des guetteurs surveillent jour et nuit l'arrivée des policiers, pendant que les transactions s'enchaînent, comme une copie à plus petite échelle de Marseille (Bouches-du-Rhône). Un quartier de logements sociaux nommé le Plan en est le symbole. Les habitants voient le trafic prendre une ampleur inédite en bas de chez eux. "Des fois ils sortent le fauteuil et les chaises", témoigne le Commandant Maillot, chef du commissariat de police de Montélimar. Cinq quartiers, dont le centre-ville, sont touchés. Pour faire face, le maire a renforcé la vidéosurveillance dans sa commune.

