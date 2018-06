Don du sang : quelles sont les conditions pour donner ?

Seulement 4 % des Français de 18 à 70 ans donnent leur sang. Leur nombre augmente peu et il est le même qu'il y a dix ans. Alors que 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour, comment faire pour gonfler ce chiffre ?

Entre quatre et six dons possibles par an

"S'il s’agit d'un premier don, il vous faut amener un document qui atteste de votre identité. Les seules autres conditions sont les suivantes : vous devez être âgés de 18 à 70 ans, être en bonne santé, et peser plus de 50 kg. Cependant, des exceptions s'appliquent notamment pour les hommes ayant eu des relations homosexuelles dans les 12 derniers mois, pour les personnes ayant subi une récente intervention chirurgicale, ou ayant voyagé à l'étranger", explique Julien Duponchel, journaliste au service économie. Cependant, les dons sont aussi limités. On ne peut donner que quatre fois par an lorsque l'on est une femme, et six fois par an lorsque l'on est un homme.

