DIRECT. Regardez la 33e édition du Téléthon

Ce qu'il faut savoir

C'est le coup d'envoi des 30 heures de solidarité. Vendredi 6 décembre, à 18h40, débute le 33e marathon télévisé du Téléthon, sur les chaînes de France Télévisions, avec un objectif : engendrer des dons afin de financer la recherche sur les maladies rares. Un événement à voir et à commenter sur notre site franceinfo.fr.

30 heures de direct. De nombreux artistes, animateurs et collaborateurs de France Télévisions et de Radio France sont mobilisés. Accompagné de Jean-Paul Rouve, le parrain de cette 33e édition, Nagui et Sophie Davant sont au cœur d'un dispositif installé en plein cœur du parc de la Villette, au pied de la Cité des sciences et de l'industrie, face à la Géode.

Des dons en baisse en 2018. Cette année, l'AFM-Téléthon (Association française contre les myopathies) espère dépasser les 85,8 millions d'euros reversés lors de l'édition précédente. Une somme en baisse de 4 millions d'euros par rapport à 2017, dans un contexte de mouvement des "gilets jaunes".

3637 et Téléthon.fr. Dès vendredi, les donateurs peuvent appeler le 3637 ou se rendre sur le site de l'Association française contre les myopathies pour faire une promesse de don. Il faut savoir que 66% du montant des dons faits à l'AFM-Téléthon sont déductibles des impôts.