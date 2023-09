Direct Manifestations "contre les violences policières et le racisme systémique" : le cortège rassemble plusieurs milliers de personnes à Paris

Y aura-t-il du monde dans la rue ? Environ 30 000 personnes sont attendues samedi 23 septembre dans plusieurs villes de France lors d'environ 80 manifestations "contre le racisme systémique, les violences policières et pour les libertés publiques", à l'appel d'associations de quartiers populaires et de victimes de violences policières, de syndicats et d'organisations politiques de gauche. Des rassemblements, dans le calme, ont déjà eu lieu à Toulouse (Haute-Garonne), Saint-Etienne (Loire), Vannes (Morbihan), , Rouen (Seine-Maritime), ou encore Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). A Paris, la marche rassemblant plusieurs milliers de personnes est partie en début d'après-midi depuis la gare du Nord. A l'avant de la manifestation, des collectifs de familles ont réclamé la vérité pour "Othmane", "Alassane", ou "Mahamadou", derrière la banderole "coordination nationale contre les violences policières". Suivez notre direct.

Entre 600 et 700 personnes à Rennes, environ 200 manifestants à Clermont-Ferrand. Selon les antennes locales de France Bleu et de France 3, entre 600 et 700 personnes manifestaient à Rennes (Ille-et-Vilaine) samedi. Ils étaient 200 à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), 850 personnes selon la police et près de 2 000 selon les syndicats à Grenoble (Isère), ou encore environ 500 personnes à Rouen (Seine-Maritime).

Pourquoi ces manifestations ? Cet appel à manifester intervient après la mort du jeune Nahel sous les balles d'un policier en juin à Nanterre et après les émeutes qui ont suivi ce décès. "Il faut rompre avec le principe de toujours moins de policiers toujours plus armés", a estimé Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, sur franceinfo. La leader syndicale appelle à rétablir la confiance entre les forces de l'ordre et la population.

Des troubles à l'ordre public à prévoir ? Selon une note du renseignement territorial consultée par franceinfo, des risques d'affrontements sont à craindre à Nice (Alpes-Maritimes), où un rassemblement antidrogue à proximité de la marche unitaire est organisé par l'ultra-droite. Au total, 30 000 policiers et gendarmes sont mobilisés, dont "un peu plus de 1 000 policiers" à Paris, selon le préfet de police, Laurent Nuñez, interrogé sur franceinfo.

Le ministre de l'Intérieur affiche sa fermeté. Gérald Darmanin a adressé vendredi une lettre de soutien aux policiers et gendarmes et envoyé un télégramme aux préfets, les appelant à "faire preuve d'une vigilance particulière concernant ces rassemblements", de prendre un arrêté d'interdiction si nécessaire et de signaler les messages "porteurs de slogans insultants et outrageants" envers la police.