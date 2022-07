La Poste annonce la suppression du timbre rouge au 1er janvier 2023

C'est la fin d'une époque. La Poste va cesser de vendre son célèbre timbre rouge, à 1,43 euro, à partir du 1er janvier 2023, a annoncé le groupe dans un communiqué publié jeudi 21 juillet 2022. La Poste justifie son choix par l'évolution des "usages" et "un bilan énergétique très lourd" pour ces lettres prioritaires, distribuées en un jour ouvrable. Les usagers pourront toujours acheter un timbre vert, pour le prix de 1,16 euro. Leur courrier sera alors délivré en 3 jours.

#COMMUNIQUE | #LaPoste modernise sa gamme courrier pour répondre aux nouveaux usages des clients et améliorer son empreinte carbone. En savoir plus ici >> https://t.co/tYk3QyHVH7 pic.twitter.com/d8VXQjxF9v — La Poste Groupe (@GroupeLaPoste) July 21, 2022

Pour les envois urgents, il sera possible d'envoyer "une e-lettre rouge" depuis LaPoste.fr livrée en un jour et commercialisée à 1,49 euros. "Pour les clients éloignés du numérique, La Poste proposera la possibilité d’envoyer une e-lettre rouge depuis un bureau de poste, sur un automate ou avec l'aide d'un conseiller", explique le communiqué.

Le groupe annonce également l'introduction d'une nouvelle offre, la lettre "turquoise services plus", "pour les envois les plus importants nécessitant une traçabilité, comme pour l’envoi d’un chèque ou de petites marchandises". Elle sera distribuée en 2 jours et coûtera un minimun de 2,95 euros. Ces lettres permettront "l'envoi de documents comme de petits objets" et embarqueront de la "smart data", précise le communiqué de La Poste, sans en expliquer le fonctionnement.