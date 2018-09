Paris : 14 panneaux de l'exposition consacrée à Simone Veil au Panthéon vandalisés

Les panneaux de l'exposition consacrée à Simone Veil, installés devant le Panthéon, ont été vandalisés vendredi. Ils ont été tagués avec des croix, sans signe distinctif.

Des dégradations ont été commises, vendredi 7 septembre, sur une exposition en hommage à Simone Veil installée devant le Panthéon à Paris, a appris franceinfo de source judiciaire, confirmant une information du journal Le Parisien.

Des croix, sans signe distinctif particulier, ont été taguées sur 14 panneaux, représentant des portraits de Simone Veil, à l'occasion de son inhumation au Panthéon le 1er juillet dernier. Une enquête a été confiée au commissariat du Ve arrondissement de Paris.

Décédée le 30 juin 2017 à 89 ans, Simone Veil est entrée au Panthéon un an plus tard. Elle y repose désormais aux côtés de son mari. Une exposition, organisée jusqu'au 17 septembre, retrace la vie et les engagements de l'ancienne ministre. Elle est composée de plusieurs panneaux installés sur les grilles autour de l'édifice.