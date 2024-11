Emmanuel Macron annonce l'entrée au Panthéon de l'historien et résistant Marc Bloch, fusillé par la Gestapo en 1944

Engagé dans la résistance, Marc Bloch est arrêté à Lyon le 8 mars 1944, emprisonné et torturé à la prison de Montluc, puis fusillé le 16 juin avec 29 de ses camarades.

"Pour son œuvre, son enseignement et son courage", Emmanuel Macron a annoncé, samedi 23 novembre, l'entrée au Panthéon de l'historien et résistant Marc Bloch, arrêté et fusillé par la Gestapo en 1944. L'annonce est intervenue lors du discours du président pour commémorer le 80e anniversaire de la Libération de Strasbourg.

Professeur d'histoire médiévale à l'université de Strasbourg de 1919 à 1936, Marc Bloch a renouvelé en profondeur le champ de la recherche historique en l'étendant à la sociologie, la géographie, la psychologie et l'économie. En 1929, il a notamment fondé avec Lucien Febvre la revue des Annales d'histoire économique et sociale, qui a eu une résonance universitaire dans le monde entier.

Capitaine et Croix de guerre en 1914-1918, de nouveau mobilisé en 1939, Marc Bloch s'engage dans la résistance au tournant des années 1942-1943. L'auteur de L'Etrange défaite, écrit en 1940 et publié après la guerre, avait été arrêté à Lyon le 8 mars 1944, emprisonné et torturé à la prison de Montluc, puis fusillé le 16 juin avec 29 de ses camarades.