Seine-et-Marne : près d'une centaine de participants à une soirée libertine verbalisés pour non-respect du couvre-feu

Une centaine de participants à une soirée libertine ont été verbalisés pour non-respect du couvre-feu, à Collégien (Seine-et-Marne) vendredi 29 janvier, a appris franceinfo de source policière, confirmant les informations de BFMTV. Le ou les organisateurs présumés de cette soirée sont toujours recherchés samedi. En début de soirée ce vendredi, des riverains ont prévenu la police, après des allées et venues de voitures devant un entrepôt de l'allée du clos des Charmes, à la lisière de l'autoroute A4.

Des procès-verbaux pour non respect du couvre-feu

Les policiers se présentent à 21 heures sur le parking et dressent 11 procès-verbaux pour non-respect du couvre-feu aux personnes présentes devant l'entrepôt, soit 135 euros d'amende. Les forces de l'ordre obtiennent l'autorisation judiciaire de pénétrer dans l'enceinte du bâtiment autour de 23 heures. Le matériel de sonorisation et d'éclairage est saisi, et 81 participants sont verbalisés, toujours pour non-respect du couvre-feu. La soirée est visiblement libertine, d'après le récit des agents présents, et a pris fin à 1 heure ce samedi matin.

Aucune garde à vue n'a eu lieu, mais quatre personnes ont été entendues librement au commissariat de Noisiel, chargé des investigations. La police est toujours à la recherche du ou des organisateurs présumés de cette soirée clandestine.