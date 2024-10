Coût de la pauvreté estimé à 120 milliards d'euros : le collectif Alerte "parle en euros, parce que l'exécutif n'entend plus les larmes des personnes à la rue"

"Ce serait une grave erreur de faire des économies sur la lutte contre la pauvreté, parce que ça coûtera beaucoup plus cher", estime Noam Leandri, président du collectif Alerte, mercredi sur franceinfo.

"Aujourd'hui, un euro investi dans la lutte contre la pauvreté rapporte au moins un euro aux finances publiques", explique mercredi 9 octobre sur franceinfo Noam Leandri, président du collectif Alerte. Ce collectif, qui réunit 34 associations, a publié une étude, à la veille de la présentation du budget de l'État, qui démontre que la pauvreté coûte près de 120 milliards d'euros d'argent public par an. "On a fait le choix de parler en euros, parce qu'on a le sentiment que l'exécutif n'entend plus les larmes des personnes à la rue, il faut leur parler au portefeuille."

Ce "calcul inédit" suit "une logique purement économique", nécessaire d'après lui "pour être entendu", tout en déplorant que "dans un monde normal cet argumentaire ne devrait pas arriver". Il va présenter cette étude mercredi, lors d'une rencontre avec le ministre des Solidarités Paul Christophe. Noam Leandri dit "avoir bien conscience des contraintes budgétaires", mais avertit que "ce serait une grave erreur de faire des économies sur la lutte contre la pauvreté, parce que ça coûtera beaucoup plus cher".

L'étude s'est intéressée "aux coûts cachés" de la pauvreté, qui représentent "67 milliards d'euros par an". Il s'agit de "tous les impacts indirects", sur "l'éducation, l'échec scolaire, la mauvaise santé des personnes qui tardent trop souvent à aller se soigner". À ce coût, il faut ajouter 50 milliards d'euros par an de versement des aides aux personnes les plus pauvres.

Un budget préconisé de "8 milliards d'euros"

"C'est éthique, moral, mais aussi rentable d'investir contre la pauvreté", résume-t-il. Il dresse un parallèle avec le domaine climatique, où "l'inaction contre le changement climatique va coûter plus cher demain qu'une action aujourd'hui". Il préconise un budget de "8 milliards d'euros par an sur dix ans d'investissement", notamment dans l'aide au retour à l'emploi ou le logement accessible. Cela permettrait de faire passer tout le monde "au-dessus du seuil de pauvreté" et "réduire ensuite le montant des dépenses liées à la pauvreté".

Le collectif Alerte compte également proposer "aux parlementaires de porter une proposition de loi d'éradication de la pauvreté".