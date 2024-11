Constructions illégales : ces Français qui vivent dans des cabanes

La difficulté de se loger n’épargne pas les zones rurales. Ainsi, il est possible de voir des caravanes ou des cabanes occuper des terrains non constructibles dans les campagnes. Ce phénomène s’appelle la cabanisation. Dans l’Hérault, 30 000 terrains sont ainsi occupés illégalement par cet habitat précaire.

En quelques années, des cabanes ont poussé partout : mobile home, caravane ou abris de fortune sont parfois transformés en maisons en dur. Il y en aurait 30 000 rien que dans l’Hérault. Sur une parcelle de 1 500 m², plusieurs caravanes et mobiles home ont été installés. Ces aménagements se sont faits discrètement, au fil des ans. L’un des habitants a acheté un terrain pour une vie tranquille avec peu de moyens. Il est devenu propriétaire il y a plus de 20 ans pour le prix d’un terrain agricole, une bouchée de pain. Sa résidence principale est construite en zone naturelle, inondable et non constructible.

Des constructions illégales

Au bout de six ans sans avoir reçu de procès-verbal et sans aucune procédure enclenchée, une régularisation peut être formulée. Ce n’est un secret pour personne dans les villages de cabanes. Pour éviter une cabanisation, il faut donc agir vite. Une voiture de la mairie sillonne les quartiers, car la guerre est déclarée et les élus sont en première ligne pour débusquer ces constructions illégales.

