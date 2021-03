Confinement : les subtilités de la nouvelle attestation

La nouvelle attestation de déplacement dérogatoire est apparue samedi 20 mars sur le site du ministère de l’Intérieur. Mais celle-ci n’était toujours pas disponible à midi en version numérique. Cette nouvelle version reste similaire aux précédentes, mais attention aux nouvelles restrictions. "Ça devient très compliqué, explique le journaliste Thomas Cuny sur le plateau du 12/13 de France 3. À chaque motif, son périmètre de sortie : vous voulez faire du sport ou vous balader, c’est possible jusqu’à 10 kilomètres autour de chez vous. En revanche, si vous voulez faire des achats de première nécessité, vous rendre dans un service public pour des démarches administratives, ou vous rendre dans un lieu de culte, là aussi c’est possible, mais dans un rayon de 30 kilomètres”, décrypte-t-il.

Passer le plus de temps possible dehors

Il est toujours possible de promener son animal de compagnie après le couvre-feu, à partir de 19 heures, mais cette fois pas à plus d’un kilomètre. En revanche, la grande nouveauté du reconfinement est le déplacement sans limite de temps en journée. “L’idée de ce nouveau confinement c’est de passer le plus de temps en extérieur, là où le virus se propage moins”, ajoute le journaliste. Il sera par ailleurs bientôt possible de sortir avec seulement un justificatif de domicile.