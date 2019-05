DIRECT. Regardez la cérémonie de commémoration de l’abolition de l’esclavage en présence d'Emmanuel Macron

Ce qu'il faut savoir

A l'occasion de la Journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions, France Ô, franceinfo et Public Sénat se mobilisent et proposent, vendredi 10 mai, une édition spéciale dans les jardins du Luxembourg, à Paris, que vous pouvez voir également à partir de 10 heures, sur franceinfo.fr.

Le 10 mai est la date retenue pour la Journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions. Cette commémoration est célébrée depuis 2006, après l'adoption de la loi Taubira en 2001, tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage comme crime contre l’humanité.

Au cours de cette cérémonie, en présence d'Emmanuel Macron et du président du Sénat Gérard Larcher, seront remis les prix de la 4e édition du concours national "La Flamme de l'égalité" récompensant les projets des classes du primaire et secondaire sur l'histoire des traites et des captures, sur la vie des esclaves et la lutte pour l’abolition, ainsi que leurs effets et héritages contemporains.