Centenaires : l'optimisme au cœur du secret de leur longévité

La France est en tête du classement européen du nombre de centenaires selon l’INED. Quels sont les secrets d’une telle longévité ?

Une valse à 100 ans pour des anciens qui parlent de ce qui a changé entre leur jeunesse et aujourd’hui. La manière de s’aimer, la liberté des femmes ou encore le rapport au temps qui passe. Albert et Germaine, respectivement âgés de 98 et 92 ans, viennent de célébrer leurs noces de platine avec 70 ans de mariage. “L’amour, c’est comme la cheminée, il faut toujours garder un peu de braises”, déclare Albert.

L'optimisme comme source de longévité

Bonne vivante, Thérèse est mère de trois enfants, grand-mère de cinq petits-enfants et six arrière-petits-enfants. Si elle a eu de la chance selon elle avec son mari, elle a bel et bien connu des femmes battues. La presque centenaire reconnaît avoir été féministe avant l’heure. Pour elle, les femmes des années 50 n’étaient pas plus libres que maintenant.

À 93 ans, Pierre continue d’interroger son époque. Cet ancien chef d’entreprise espère bien avoir laissé son empreinte. “On se tient le plus en vie lorsqu’on continue d’être curieux”, révèle le retraité. Parmi ces centenaires au crépuscule de leur existence, très peu sont effrayés par la fin de leur vie.

