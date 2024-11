Une situation "insupportable" : 128 000 bébés ont été accompagnés par Les Restos du cœur en 2024

Ce sont des chiffres qui donnent le vertige : ce sont 128 000 bébés de 0 à 3 ans qui ont été "accompagnés" durant la 39e campagne des Restos du cœur en 2023-2024, indique l'association, mardi 19 novembre, jour d'ouverture de la 40e campagne.

C'est "encore un chiffre en augmentation", déplore Les Restos du cœur, pour qui "c'est insupportable". "Nous avons fait le choix de renforcer notre aide pour les personnes en situation de mal-logement, pour les familles monoparentales et les enfants", déclare l'association à l'aube d'une nouvelle campagne, rappelant que la moitié des personnes accueillies a moins de 25 ans.

Des critères modifiés et moins de repas distribués

Les Restos du cœur ont accueilli 1,3 million de personnes en 2023-2024, soit le même nombre que lors de la campagne précédente : 39% ont moins de 18 ans (dont 9.85% sont des bébés de 0 à 3 ans) ; 10% ont entre 18 et 24 ans ; 43% ont entre 25 et 59 ans ; 8% ont plus de 60 ans. Pourtant, cette année et pour la première fois en presque 40 ans d'histoire, l'association a dû modifier le niveau de revenu qui donne droit à l'aide alimentaire. 163 000 repas ont été distribués en 2023-2024, contre 171 lors de la campagne précédente. Les Restos du cœur ont "refusé à l’aide alimentaire plus de 110 000 personnes qui y auraient eu droit avec les critères précédents".

Cette restriction des droits a permis à l'association d'améliorer sa trésorerie. Les Restos du cœur sont passés d'un déficit prévisionnel de 35 millions d'euros à un excédent de 22 millions d'euros. L'appel aux dons lancé en septembre 2023 a aussi porté ses fruits afin d'éviter "de mettre la clé sous la porte d'ici trois ans". Les Français ont donné plus de 15 millions d'euros. L'État (qui assure déjà habituellement 15% du budget de l'association) a ajouté 8 millions d'euros. La famille de Bernard Arnault, propriétaire de LVMH, a donné 10 millions d'euros.