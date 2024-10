Bande dessinée : accusées de racisme sur les réseaux sociaux, les éditions Dupuis retirent l'album "Spirou et la gorgone bleue"

Accusées de racisme sur les réseaux sociaux, les éditions Dupuis annoncent, jeudi 31 octobre, qu'elles retirent l'album "Spirou et la gorgone bleue" de "l'ensemble des points de vente". Publié en septembre 2023, l'album, réalisé par Dany et Yann, met en scène notamment la rencontre entre Spirou et des personnes noires dessinées comme des singes.

"Depuis quelques jours, les prises de parole se multiplient pour exprimer la colère ressentie devant la représentation des personnes noires et des femmes" dans cet album, écrivent les éditions Dupuis. Elles se disent "profondément désolées si cet album a pu choquer et blesser".

"Un style de représentation caricatural hérité d'une autre époque"

"Cet album s'inscrit dans un style de représentation caricatural hérité d'une autre époque", reconnaissent les éditions Dupuis. "Plus que jamais conscients de notre devoir moral et de l'importance que représente la bande dessinée en tant qu'éditeur, et plus largement le livre dans l'évolution des sociétés, nous prenons en ce jour la pleine responsabilité de cette erreur d'appréciation. C'est pourquoi, nous tenons à présenter nos plus sincères excuses. Nous avons mis en œuvre le retrait de l'ouvrage de l'ensemble des points de vente."

"Spirou et la gorgone bleue" ne s'inscrit pas dans la série principale. L'album est issu, comme le précise Dupuis dans sa communication, d’une série dérivée, "vu par", composée d’albums spéciaux, et mettant en lumière la réappropriation de Spirou par certains auteurs.