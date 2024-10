Autoroutes : le Sénat écarte la gratuité

S. Lanson, C. Blondiaux, F. Le Moal, M. Nadal, Y. Blombou

Les autoroutes doivent rester payantes à la fin des concessions actuelles mais leur modèle doit être réformé en profondeur, affirme un rapport remis au Sénat.

Le calendrier s'accélère. Les concessions d'autoroute arrivent bientôt à leur terme. Faut-il en profiter pour tout changer ? Faut-il plus de concurrence ? Aujourd'hui, trois groupes privés détiennent la majorité des sociétés d'autoroutes. Vinci, Eiffage et l'espagnol Abertis. Trop de concentration selon un rapport sénatorial qui recommande de réduire les tronçons par opérateur. Le nouveau système doit s'appuyer sur des concessions beaucoup plus courtes.

Une gratuité aux multiples conséquences

Le prix des péages pourrait rester stable, mais une partie de ces sommes pourrait être consacrée à l'entretien d'autoroutes non concédées, des routes nationales qui se dégradent, ou du réseau ferroviaire. La gratuité rendrait les autoroutes plus attirantes pour les automobilistes au détriment du transport ferroviaire et des transports collectifs urbains, estime le rapport.