Des consommateurs ont été abordés par des escrocs à leur domicile, leur promettant des fruits et légumes à bas prix. En réalité, il s’agit d’un piège pour faire acheter d’énormes quantités.

Coralie n'en revient toujours pas. "J'ai une facture après l'achat de fruits et légumes, donnée par le vendeur, d'un montant total de 1 143 euros. C'est beaucoup", a déclaré la victime. Il y a deux mois, des prétendus maraîchers se présentent à son domicile. Les faux vendeurs restent flous, mais se montrent insistants. "Ils présentent la qualité de leur marchandise : longue conservation, bio... Et quand ils passent à la partie prix, ils sont plus évasifs. On a très peu d'informations", a-t-elle expliqué.

Pris au piège

Coralie et son compagnon acceptent d'acheter 300 kilogrammes de légumes sans s'attendre à une facture aussi salée. Ils se retrouvent alors pris au piège. "Les produits étaient dans notre garage et on n’ose plus dire non", déplore-t-elle. Comme elle, plusieurs habitants de la région ont été victimes de cette arnaque. Beaucoup reste méfiants, par peur d'être manipulés.

