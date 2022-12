Armes détenues illégalement : l'opération d'abandon à l'Etat prolongée jusqu'au 6 décembre à Paris et dans l'agglomération parisienne

En une semaine, plus de 150 000 armes ont été remises à l'Etat dans le cadre de l'opération d'abandon d'armes organisée depuis vendredi 25 novembre partout en France. Elle est prolongée jusqu'au 6 décembre inclus dans l'agglomération parisienne.

Sur les deux millions d'armes qui circulent en France de manière illégale, environ une sur dix vient de sortir de la clandestinité. Gérald Darmanin salue la "large adhésion" des Français à l'opération. La grande majorité sont des armes à feu, qui vont être désormais détruites. 50 000 autres restent dans les mains de leur propriétaire et sont maintenant inscrites dans les fichiers de l'Etat.

>>> Pistolets, fusils, sabres... Les Français invités à déposer les armes

Ce sont les habitants du Morbihan, de la Gironde, du Finistère, du Pas-de-Calais et du Nord ont le plus rendu leurs armes. Des personnes sans doute séduites par la promesse du ministère de l'Intérieur : la certitude d'avoir une procédure simplifiée et de ne pas être poursuivi par la justice.

Opération prolongée en région parisienne

Les dates initiales s'étalaient du 25 novembre à ce vendredi 2 décembre. L'opération est finalement prolongée jusqu'à mardi prochain à Paris et dans les trois départements de petite couronne (Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne).

Concernant les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, un numéro vert unique (0 805 014 005) a été mis en place pour permettre la collecte des armes à domicile, sur rendez-vous. De plus, dans les départements de la petite couronne, l’usager pourra également se déplacer au commissariat s'il est équipé d’un parking sécurisé.

Partout ailleurs, désormais vous pouvez toujours abandonner votre arme non déclarée ou l'enregistrer, mais sans les avantages liées à cette opération.