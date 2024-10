Un militaire français est mort dans un accident de la route à Djibouti

Blessé dans un accident de la route, un militaire français est mort, à Djibouti, a annoncé, mercredi 30 octobre, le ministère des Armées dans un communiqué. Le caporal Vasil Bychyk du 16e Bataillon de chasseurs à pied (16e BCP) était "aux commandes de son véhicule de l'avant blindé au retour d'un entraînement", écrit le ministère.

Vasil Bychyk était projeté avec sa compagnie, d'octobre 2024 à février 2025, en mission de courte durée au sein du 5e Régiment interarmes d'outre-mer, unité des Forces françaises stationnées à Djibouti (FFDJ), détaille le ministère. Le militaire "n'avait pas d'enfant. Il avait été promu au grade de caporal en avril 2024 et était décoré de la médaille de bronze de la défense nationale et de la médaille de la protection militaire du territoire", ajoute le ministère des Armées, qui précise que le 5e RIAOM et les FFDJ "agissent dans le cadre des accords de défense entre la France et la République de Djibouti".

"Vive émotion en apprenant le décès dans un accident de la route, sur le retour d’un exercice de tir, du caporal Vasil Bychyk du 16e bataillon de chasseurs à pieds", a réagi sur le réseau social X le ministre des Armées et des Anciens comfait part de ses pensées battants. Sébastien Lecornu exprime aussi ses "pensées pour sa famille, ses proches, ses frères d'armes, et ses camarades blessés dans l'accident".