Eurozapping : le commandant polonais de l'Eurocorps démis de ses fonctions

Comme chaque soir, le JT du 23h info fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C'est l'Eurozapping du jeudi 28 mars.

Soupçonné d'espionnage au profit des Russes, le lieutenant général Jaroslaw Gromadzinski a été démis de ses fonctions, mercredi 27 mars. Il avait pris la tête de l'Eurocorps en juin dernier lors d'une cérémonie à Strasbourg (Bas-Rhin), qui abrite les quartiers généraux de cette armée européenne. Cette dernière regroupe six pays (France, Espagne, Luxembourg, Belgique, Allemagne et Pologne) et plus d'un millier de soldats. Jaroslaw Gromadzinski vient d'être remplacé par un autre général polonais.

Un accord sur le blé entre la Pologne et l'Ukraine

Sur le plan agricole, la Pologne a trouvé un accord sur le blé avec l'Ukraine. Les agriculteurs polonais avaient bloqué la frontière pendant plusieurs semaines, en colère face à l'arrivée massive de céréales moins chères d'Ukraine, de Biélorussie et de Russie. "Un droit de douane de 50% sur les produits agricoles russes et biélorusses va nous permettre de bloquer ces exportations", a déclaré Donald Tusk, le Premier ministre polonais. La fin d'une querelle qui avait agacé la Pologne, un des principaux soutiens de l'Ukraine.