Elon Musk appelle à remplacer les avions de combat par des drones : "On ne va pas faire la guerre qu'avec des robots", estime le général Jean-Patrick Gaviard

Le bras droit de Donald Trump s'en est pris lundi aux avions de combat modernes, affirmant que les drones représentaient le futur des conflits dans les airs.

Des avions de combat avec un pilote dépassé par les drones ? Le patron de SpaceX et Tesla, Elon Musk, a ciblé sur sa plateforme X "les avions de combat avec pilotes" qui "sont obsolètes à l'ère des drones". Le milliardaire, à la tête d'une commission pour couper dans les dépenses de l'Etat fédéral américain, s'est attaqué plus particulièrement au F-35, l'avion des forces aériennes des Etats-Unis depuis son entrée en service en 2015. "Pendant ce temps-là, t'as des idiots qui construisent encore des avions de combat avec pilote comme le F-35", a-t-il déclaré.

The F-35 design was broken at the requirements level, because it was required to be too many things to too many people.



This made it an expensive & complex jack of all trades, master of none. Success was never in the set of possible outcomes.



And manned fighter jets are… https://t.co/t6EYLWNegI — Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2024

"Les avions de combat coûtent de plus en plus cher avec une maintenance compliquée", reconnaît le général Jean-Patrick Gaviard, ancien commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes. Mais selon lui, les drones ne vont pas remplacer les avions de combat avec pilote mais plutôt les accompagner.

franceinfo : La proposition d'Elon Musk, de remplacer les avions de combat par des drones, est-elle possible ?

Jean-Patrick Gaviard : Je pense que non. Ce qui est clair pour les armées françaises et même pour les armées occidentales, c'est que les successeurs des avions de combat aujourd'hui se traduisent par des visions dites de "système de systèmes". C'est-à-dire que l'avion de combat est au milieu d'un système qui est composé d'avions de combat, d'avions de reconnaissance, d'avions d'écoute et de drones.

Les avions de combat avec pilote ne sont donc pas "obsolètes", comme le prétend Elon Musk ?

Non, il y a bien une priorité donnée à des avions pilotés qui commandent des essaims de drones. Les Américains et les Anglais travaillent notamment dessus. Pour le remplacement du Rafale dans les années 2040, le programme qui est en cours s'appelle le Futur combat air system (Fcas). Les concepteurs travaillent sur un "système de systèmes" dans lequel l'avion de combat piloté serait au cœur avec des essaims de drones autour de lui.

"Les drones doivent permettre au pilote d'avoir une meilleure connaissance du côté adverse, et de pouvoir effectuer des missions au profit de cet avion piloté. Mais au final, c'est le pilote qui à la fin pourra prendre ou non les décisions." Jean-Patrick Gaviard, ancien commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes à franceinfo

Pourquoi Elon Musk "cible" les avions de combat avec pilote ?

Si Elon Musk dit ça, je pense que derrière c'est parce qu'il est au cœur de ce qu'on appelle l'IA, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, ou plutôt - je préfère ce terme - l'intelligence augmentée. Pour lui, cette IA peut dépasser l'homme. Il y a un intérêt, parce qu'il est très en avance sur l'IA. Pour lui, parler de drones, c'est tout un marché qui s'ouvre. Mais je pense que les constructeurs américains d'avions de combat vont réagir et ne vont pas laisser les drones les dépasser. Les constructeurs américains et européens ne joueront pas cette carte car les armées de l'air occidentales sont déjà dans des "systèmes de systèmes".

A-t-il raison quand il explique que le F-35 a une conception "complexe et onéreuse" ?

Le F-35 est très cher, c'est vrai. Les avions de combat coûtent de plus en plus cher avec une maintenance compliquée. Ces avions ont un cahier des charges de plus en plus compliqué parce que les systèmes sol-air deviennent eux aussi de plus en plus performants. C'est ce qu'on appelle le déni d'accès, c'est-à-dire qu'il est très compliqué d'aller sur un lieu qui est très défendu par des missiles sol-air. On le constate aujourd'hui en Ukraine. Il est donc nécessaire d'avoir un avion qui soit très performant pour faire des combats aériens et délivrer de l'armement mais aussi capable de se soustraire aux défenses sol-air. Pour que ce soit le cas, ils doivent être furtifs tout en restant manœuvrables, c'est rarement le cas pour les avions furtifs. Cela devient des choses très compliquées à concevoir. Les drones sont peut-être plus facilement "utilisables", parce qu'effectivement un pilote qui tombe dans les lignes ennemies, cela peut avoir des conséquences très graves politiquement et humainement, mais on ne va pas faire la guerre qu'avec des drones.

Pourquoi utiliser uniquement des drones n'est pas éthique ?

Les démocraties occidentales se veulent éthiquement correctes et expliquent respecter le droit des conflits armés. Donc si vous ne faites le combat qu'avec des drones contre une population, vous n'êtes pas dans la vision des démocraties occidentales. L'intelligence artificielle doit être au service de l'homme et non pas l'inverse.

"L'IA peut proposer des solutions au pilote, mais c'est in fine l'homme qui décidera. À mon avis, l'IA et l'homme se complètent bien pour pouvoir trouver la meilleure solution opérationnellement quand on est dans un conflit." Jean-Patrick Gaviard, ancien commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes à franceinfo

Les drones ont clairement un intérêt mais pas complètement aujourd'hui. Pour le Rafale qui sera disponible en 2030, le standard F5, il y a déjà ce concept d'un drone qui accompagnera l'avion dans le combat. Donc progressivement, on avance vers cette solution du couple drone-Rafale et non pas du couple drone-drone.