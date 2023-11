Armée: démissions en série chez les médecins

Durée de la vidéo : 6 min

En cas de conflit, les médecins militaires sont les premiers sur les terrains de guerre et risquent leur vie pour sauver leur frère d’armes. Pourtant certains sont prêts à tout aujourd'hui pour quitter l'armée, au point parfois, de se faire réformer pour troubles psychiatriques. Leur parole est rare, l’Œil du 20 heures a rencontré certains de ces soldats.



Quand on commence à travailler sur les médecins militaires, sans surprise, on se heurte à un mur. Les messages que nous avons reçus en témoignent. Exemples : "J'ai été convoqué par ma hiérarchie pour me rappeler mon devoir de réserve", rapporte l'un. Un autre: "Je n’ai que des coups à prendre et rien à gagner “ ou encore "merci malgré tout de vous intéresser à notre cause"

Après des semaines de discussion, une jeune chirurgienne militaire accepte de briser le silence. Malgré sa passion pour le terrain, elle développe un burn out. Quand elle part en mission, c’est pour trois mois. Au Tchad, au Niger, les opérations extérieures s'enchaînent. "La charge est extrême" dit-elle "on voit des soldats blessés. Quand on revient, on est remis au travail et on n'a pas le temps de se rendre compte si ça va ou pas. On est corvéable et on n'a pas le droit de se plaindre “ Après un arrêt maladie de 10 mois signé par un psychiatre, elle finit par quitter l’armée épuisée par un management qu’elle considère violent.

La liste des départs: 217 dont 44 pour raisons médicales

Elle n’est pas la seule à avoir claqué la porte. Selon une liste que nous nous sommes procurée, des dizaines de médecins militaires parmi les plus qualifiés ont quitté l’armée. Le ministère de la défense confirme: l'année dernière 217 médecins ont quitté l’armée, dont 44 réformés pour raisons médicales avec pour certains des arrêts de travail de complaisance.

Sous couvert d’anonymat un gradé évoque sans détour un service de santé à bout de souffle. « Tout le système est en train de s’écrouler » dit-il. « D’ici peu il n’y aura plus de Service de Santé des Armées, lorsque vous allez partir en mission, vous risquez de partir simplement avec trousse de secours »

Le Service de Santé des Armées, l’éternel sacrifié

En 10 ans, conséquence des réductions de budget, le Service de Santé a perdu 10% de ses troupes. Selon le Sénat, c’est “l’éternel sacrifié (…) proche d’un point de rupture”. Les hôpitaux militaires ont même un quart des effectifs en moins. A Metz et à Lyon, blocs opératoires, urgences, les services ont fermé les uns après les autres au point selon un rapport de la Cour des Comptes de mettre en danger les soldats en cas de conflit. « Le Service de santé des armées, écrit le rapport, est dans l’incapacité, aussi bien sur le plan humain que matériel, de soutenir l’hypothèse d’engagement majeur ».

Un constat confirmé par l'exercice militaire Orion mené cette année pendant plusieurs mois. Il s’agissait de simuler un conflit majeur. Les médecins n’ont pu soigner que vingt blessés par jour alors qu'il faudrait en cas de guerre pouvoir en traiter plusieurs centaines, selon le Sénat.

Quitter l’armée : un parcours du combattant

Certains médecins militaires sont prêts à tout pour quitter l’institution. Formés, payés par l'armée tout au long de leurs études, ils doivent en contrepartie vingt-sept ans et demi de service sous les drapeaux.

Certains sont loin du compte, c’est le cas d'un officier, urgentiste que nous avons rencontré. Devenu père de famille il ne supportait plus les cadences liées à la baisse des effectifs. “ A 17 ans dit-il, « on s’est engagé pour 28 ans et on a 6 mois pour réfléchir et après c’est plié”. Sa vie de famille a explosé et ses 3 demandes de démissions ont toute été refusées. « Au bout de la 3e demande " précise cet urgentiste. « J’ai bien compris que l’armée ne voulait pas nous laisser partir. Je suis allé voir un collègue médecin, il m'a fait un arrêt maladie et la demande a été acceptée”.

Lors de notre enquête, près de dix médecins nous ont confirmé avoir procédé ainsi pour quitter l'armée. L’un deux précise : « On était tout le temps en mission et quand on rentrait en France on avait un outil de travail merdique La situation est tellement inextricable qu’ils ont laissé faire les psychiatres. Moi et mes copains on a tous des certificats ou on est reformé pour cause psychiatrique sans trouble psychiatrique sous-jacent".

Après l’armée: l’attrait du civil et des salaires

Etonnamment, ces anciens militaires même réformés psychiatriques, n’ont aucun mal ensuite à se recaser dans le civil avec, disent-ils, de meilleurs conditions de travail et des salaires deux fois supérieurs.

Mais avant de reprendre leur activité, ces anciens militaires doivent passer devant le conseil de l’ordre qui les examine. Le docteur Damien Mellet, conseiller national au Conseil de l'Ordre des Médecins les voit arriver chaque année plus nombreux.

“30 ou 35 ans ce sont les plus jeunes médecins que nous recevons" précise-t-il. " Nous devons déterminer leur capacité à exercer la médecine sans mettre en jeu la santé des patients“

Sollicité, le Service de Santé des Armées affirme être conscient de l'hémorragie et promet notamment une hausse de 460 médecins avant 2030 ainsi qu’une enveloppe de 240 millions d’euros pour revaloriser les salaires.

Parmis nos sources :

Rapport du Sénat (2019/2020):

Rapport Cours des comptes (octobre 2023):

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/le-service-de-sante-des-armees-une-capacite-consolider