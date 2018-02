Après son départ de "The Voice", Mennel prépare son premier album

Critiquée pour ses messages polémiques sur les attentats, la chanteuse a décidé de quitter l'émission "The Voice", le 9 février.

"Je ne chôme pas, je m'active !" La chanteuse Mennel Ibtissem, qui a quitté l'émission "The Voice" après ses messages polémiques sur les attentats, prépare un premier album. La jeune femme l'a annoncé sur Twitter, mardi 20 février.

"En préparation de mon premier album !", déclare-t-elle sur le réseau social, avec une photo d'elle en studio. Son message était déjà été retweeté près de 4 000 fois, et liké à plus de 9 000 reprises, douze heures après sa parution.

Des propos polémiques sur le terrorisme

Mennel Ibtissem a annoncé son départ de l'émission "The Voice" le 9 février sur Facebook. D'anciens messages sur les attentats de la jeune chanteuse avaient été retrouvés, provoquant une vive polémique et l'indignation de plusieurs personnalités politiques.

Le 15 juillet 2016, au lendemain de l'attentat de Nice, Mennel Ibtissem écrivait ainsi que "c'est bon, c'est devenu une routine, un attentat par semaine". "Et toujours pour rester fidèle, le 'terroriste' prend avec lui ses papiers d'identité. C'est vrai que quand on prépare un sale coup, on n'oublie surtout pas de prendre ses papiers. #PrenezNousPourDesCons", avait-elle poursuivi.

"Les vrais terroristes, c'est notre gouvernement", postait-elle deux semaines plus tard, quelques jours après l'attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime).