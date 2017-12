Après Griezmann, le carnaval de Dunkerque rattrapé par la polémique du "blackface"

"La nuit des Noirs", une soirée organisée tous les ans pendant le festival de Dunkerque est rattrapée par la polémique autour du "blackface", cette pratique ancienne qui consiste à se grimer en Noir et aujourd'hui dénoncée par les associations antiracistes.

Depuis quelques jours, une affiche annonçant la "50e nuit des Noirs", qui doit se tenir le 10 mars dans la cité nordiste, fait le tour des réseaux sociaux. On y voit trois hommes portant des colliers d'os, le visage peint en noir, et le tour des lèvres peint en rouge. De nombreux internautes s'insurgent contre cet événement qu'ils jugent raciste et demandent son annulation.

Hey je veux pas casser l'ambiance mais en mars 2018 y a ça et j'ai besoin de votre aide pour le faire annuler #DunkerqueRaciste #blackface #carnaval2018 pic.twitter.com/p1MbhPhggg — Méline (@beyoncellulite) 19 décembre 2017

Ça fait 50 ans que ça dure. Chaque année au carnaval, des blancs se déguisent en noirs avec des colliers d'os pleins de chair et de sang dans le plus grand des calmes à @Dunkerque . Ça enseigne depuis 50 ans à ses enfants que les noirs sont des sauvages. pic.twitter.com/OJn5HGsW8m — Méline (@beyoncellulite) 19 décembre 2017

Face à la pression, "les Noirs" ont fermé leur compte Facebook, qui avait été pris d'assaut. "On en avait marre de se faire insulter de tous les noms, explique Pierre Vaillant, l’un des organisateurs, au Parisien. Pour lui, il est hors de question d'annuler l'événement. "Vous voulez rire ? A Dunkerque, on n’annule pas une fête des carnavaleux. Ce que l’on a à répondre aux accusations de racisme ? Que chaque année, on a des amis noirs qui participent à la fête et que tout se passe très bien", lâche-t-il.

Interrogée par le quotidien, la mairie de Dunkerque, également prise à partie par les militants antiraciste, explique ne pas être l'organisatrice de cet "événement géré par des particuliers".

Ces derniers jours, une autre affaire de "blackface", impliquant Antoine Griezmann, avait éclaté. L'international français avait posté une photo de lui grimé en joueur de basket noir avec une perruque. Face à la polémique, il a dépublié l'image et présenté ses excuses.