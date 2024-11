Ils se sentent seuls, mais sont loin d'être les seuls. Environ 12% des Français vivent dans une situation d'isolement relationnel, selon le rapport Solitudes 2023 de la Fondation de France. Pour eux, les rencontres familiales, amicales, associatives, extra-professionnelles ou de voisinage se comptent chaque année sur les doigts d'une ou deux mains. Ce manque d'échanges physiques, que les liens téléphoniques ou numériques ne suffisent pas à combler, s'accompagne souvent d'un sentiment de solitude. Si l'on y ajoute tous ceux qui n'ont d'échanges physiques réguliers qu'avec un seul de ces réseaux (famille, amis, voisins, etc.), c'est un tiers de la population française qui vit aujourd'hui en situation de fragilité relationnelle.

A l'heure où les Français vivent de plus en plus seuls (selon les données de l'Insee), dans une société parfois décrite comme individualiste, franceinfo cherche à donner la parole aux hommes et aux femmes confrontés à cet isolement relationnel. Si vous êtes concerné et le souhaitez, vous pouvez répondre à nos questions dans le formulaire ci-dessous (ou en cliquant sur ce lien).

Vos réponses seront consultées dans les prochains jours par nos journalistes. Elles resteront confidentielles et aucune publication vous concernant n'interviendra sans votre accord. L'anonymat est aussi possible. Les témoignages ayant retenu notre attention donneront éventuellement lieu à une prise de contact directe.