Face à la hausse des prix depuis un an, vous avez du mal à finir le mois ? Contactez-nous

Hausse de 12,6% des tarifs du gaz au 1er octobre, forte augmentation à venir de l'électricité, hausse de 2,1% des prix à la consommation en un an... Depuis décembre 2020 et le début de la reprise économique, la hausse des prix (qu'on appelle aussi inflation) est quasi-continue en France. Si elle est d'abord tirée par la hausse du prix de l'énergie (+14,4%), elle est aussi due, dans une moindre mesure, à celle du prix des services (+1,5%), du tabac (+4,8%) et de l'alimentation (+1%). Avec un effet direct sur le porte-monnaie des Français.

Vous êtes en situation de précarité depuis la pandémie de Covid-19, ou depuis plus longtemps ? Vous avez du mal à vous loger, payer vos factures, et devez renoncer à certaines dépenses de la vie quotidienne (alimentation, médecin, loisirs, etc.) ? La hausse des prix actuelle suscite des inquiétudes quant à l'avenir ? Vous pouvez témoigner en remplissant le formulaire ci-dessous. Nos journalistes pourront prendre contact avec vous dans le cadre d'articles liés à la thématique du pouvoir d'achat.