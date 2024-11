Violences antisémites à Amsterdam : le récit des supporters de retour en Israël

À la suite des violences antisémites à Amsterdam survenues à l’issue du match entre l’Ajax Amsterdam et le Maccabi Tel-Aviv, les victimes des agressions sont rentrées en Israël et livrent leurs témoignages.

Les avions continuent d’arriver en provenance d’Amsterdam. Au total, neuf avions ont été mobilisés pour rapatrier les supporters du Maccabi Tel-Aviv. Les familles des supporters sont soulagées. "J’ai eu très peur pour ma famille, j’étais terrifiée pour les miens et pour mes amis, je suis contente qu’ils soient rentrés", se soulage une Israélienne. Beaucoup de supporters d’un des plus vieux et plus titré club du pays sont encore sous le choc. "Des sympathisants palestiniens jetaient des pierres sur les vitres de notre hôtel", déclare un supporter israélien.

Des victimes sous le choc

Depuis deux jours, les chaînes de télévision israéliennes parlent d’embuscade, de pogrom ou de nuit de cristal en diffusant des images et des témoignages des attaques. "Ils m’ont donné des coups de pied et des coups de poing… Je n’irai plus jamais voir un match en Europe." déclare un supporter.

