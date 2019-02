VIDEO. Profanation d'un cimetière juif du Bas-Rhin : "On prendra des actes, on prendra des lois, on punira", promet Macron

Le chef de l'Etat promet des "actes forts", mardi 19 février, à son arrivée au cimetière de Quatzenheim (Bas-Rhin) où plus de 80 tombes juives ont été profanées, couvertes de croix gammées. "Ceux qui ont fait ça ne sont pas dignes de la République et elle les punira", a dit Emmanuel Macron, qui se rendra ensuite au mémorial de la Shoah à Paris et s'exprimera, mercredi, devant le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif).

"On prendra des actes, on prendra des lois et on punira", a-t-il ajouté. A Quatzenheim, Emmanuel Macron s'est recueilli devant des tombes et une stèle sur lesquelles des croix gammées ont été taguées. Il a dit sa "honte" et sa "détermination" à lutter contre l'antisémitisme. "Ce sont des actes maintenant que nous prendrons, forts, clairs", a-t-il ajouté. Le président était notamment accompagné du grand rabbin de France, Haïm Korsia, et du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner.

Des croix gammées et des inscriptions ont été tracées sur environ 80 pierres tombales de ce cimetière ancien, dans ce village de 800 habitants situé à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Strasbourg. Cette profanation survient un peu plus de deux mois après celle du cimetière juif de Herrlisheim, en décembre dans le même département du Bas-Rhin, et alors que des rassemblements contre l'antisémitisme doivent se tenir partout en France mardi soir à l'appel de la quasi-totalité de la classe politique.