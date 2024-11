Supporters israéliens agressés à Amsterdam : le Premier ministre des Pays-Bas dénonce une "violence antisémite pure et simple"

Le Premier ministre néerlandais, Dick Schoof, a qualifié, lundi 11 novembre, de "violence antisémite pure et simple" les agressions ayant visé la semaine dernière des supporteurs israéliens à Amsterdam, en marge d'un match de football entre l'Ajax d'Amsterdam et le Maccabi Tel-Aviv. "Quatre jours après les agressions, le choc, la honte et la colère perdurent. Il faut une action forte", vis-à-vis des auteurs de ces faits, a affirmé Dick Schoof au cours d'une conférence de presse.

De 20 à 30 supporters du Maccabi ont été blessés après avoir été pris à partie par des groupes d'individus. Ces derniers avaient répondu à un appel à cibler les Juifs lancé sur les réseaux sociaux, a expliqué la police néerlandaise.

Une soixantaine d'interpellations

"Je sais aussi qu'il y a des images sur le comportement des supporteurs de Maccabi. Cela aussi est examiné et il est important que tous les faits soient mis au jour. (...) Mais il y a une grande, grande différence entre détruire des choses et chasser des juifs", a dit le Premier ministre des Pays-Bas. Des supporteurs de Maccabi ont brûlé un drapeau palestinien sur la place centrale du Dam et vandalisé un taxi, a affirmé vendredi le chef de la police d'Amsterdam, Peter Holla.

Un peu plus tôt, le nouveau ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, a jugé le nombre d'arrestations "très bas". La police néerlandaise a fait état d'une soixantaine d'interpellations. Israël a offert son aide dans l'enquête sur ces violences, a précisé le responsable politique.