Match France-Israël : "L'avenir des juifs en Europe est remis en question après des années de déni", déplore Philippe Meyer, membre du Crif

Quatre mille forces de l'ordre seront mobilisées lors de la rencontre de football jeudi, mais les autorités israéliennes conseillent aux supporters de ne pas assister à la rencontre.

Est-il dangereux de montrer un soutien à Israël aujourd'hui en France ? "Oui, on en est là en 2024", selon Philippe Meyer, membre du comité exécutif du Crif, invité lundi 11 novembre sur franceinfo. Les autorités israéliennes partagent son avis : elles ont recommandé aux supporters de ne pas aller au match de football France-Israël, jeudi, quelques jours après l'agression de supporters du Maccabi Tel-Aviv à Amsterdam (Pays-Bas).

Néanmoins, Philippe Meyer insiste sur la nécessité d'assister à cette rencontre. "On comprend tout à fait que les autorités israéliennes fassent preuve de vigilance, de prudence vis-à-vis de leurs supporters. Mais le match aura lieu malgré certains appels qui demandaient son boycott. Il aura lieu et il sera sécurisé", explique-t-il.

La présence d'Emmanuel Macron au match est "un beau symbole"

Emmanuel Macron a annoncé dimanche qu'il assisterait au match. "La venue du président de la République au match est un beau symbole qu'il faut saluer. C'est un symbole que les plus hautes autorités au sommet de l'Etat prennent en compte, après ce qui s'est passé à Amsterdam, la nature de l'antisémitisme en France et en Europe", déclaré Philippe Meyer.



Ce dernier rappelle que les actes antisémites ont fortement augmenté depuis les attaques du 7 octobre 2023 : "L'avenir des juifs en Europe est remis en question après des années de déni, des années où on n'a pas voulu voir les choses. Aujourd'hui, ces choses éclatent depuis le 7 octobre 2023 et c'est de pire en pire."

