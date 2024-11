Les actes antisémites ont "explosé" à Paris et en petite couronne, "plus de 500" sur les dix premiers mois de l'année", indique le préfet de police de Paris

Les actes antisémites ont "complètement explosé" à Paris et en petite couronne (Hauts-de-Seine, Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis) depuis le 7-Octobre 2023, confirme le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, sur franceinfo jeudi 14 novembre, avant le match à "haut risque" France-Israël au Stade de France jeudi soir. "Sur les dix premiers mois de l'année, on est à plus de 500 [actes antisémites]", contre "une centaine sur les dix premiers mois de 2022".

Le préfet de police de Paris précise par ailleurs ce qu'il englobe dans le terme "actes antisémites" : "Les injures, les provocations, les tags et puis aussi des violences physiques, heureusement en nombre plus limité, mais on englobe tout cela."

Hausse des actes antisémites de 192%

Les faits antisémites en France sont au plus haut et ont bondi de 192% au premier semestre 2024 par rapport au premier semestre 2023, selon une note de la Direction nationale du renseignement territorial (DNRT) au ministère de l’Intérieur, confirmant une information de L'Express : 887 faits antisémites ont été recensés sur les six premiers mois de cette année. "Cette tendance à la hausse faisant suite aux attentats perpétrés par le Hamas le 7-Octobre 2023 semble s'inscrire dans la durée, en corollaire du conflit au Proche-Orient qui perdure", analyse le renseignement territorial.

La moitié de ces faits antisémites ont été recensés en Île-de-France, notamment dans le Val-d’Oise. Les régions Paca et Auvergne-Rhône-Alpes et le département du Bas-Rhin sont également très concernés. La ville de Nice est aussi particulièrement exposée depuis l’attaque du Hamas, avec 38 faits antisémites recensés contre deux seulement les mois précédents.